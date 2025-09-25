Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Von Dienstag auf Mittwoch machten Einbrecher in Munderkingen Beute.

Ulm (ots)

Die Baucontainer standen in der Emerkinger Straße in einer Baustelle. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 7 Uhr knackten die Unbekannten die Schlösser an den zwei Containern. Darin befanden sich mehrere hochwertige Werkzeuge und Arbeitsmaschinen für den Hoch- und Tiefbau. Einen Fugenschneider der Marke Lissmac und ein Trennschleifer der Marke Stihl machten sich die Einbrecher zu ihrer Beute. Damit flüchteten die Diebe unerkannt. Die Werkzeuge dürften sie mit einem Kombi oder größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Deshalb hofft die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880), dass Zeugen auf die Diebe aufmerksam wurden und Hinweise geben können.

++++1855973(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell