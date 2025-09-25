Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Altheim - Zwei Raser gestoppt

Deutlich zu schnell fuhren Autofahrende am Mittwoch bei Altheim. Einer davon war mit knapp 140 km/h anstatt 70 über die Kreisstraße gebrettert.

Zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr kontrollierte die Polizei Ehingen, wie schnell die Fahrzeuge zwischen Altheim und Erbach-Ringingen unterwegs waren. Bei den Kontrollen stoppten sie zwei Fahrende, die im Bereich der erlaubten 70 km/h viel zu schnell fuhren. Einer davon wurde sogar mit mehr als 60 km/h darüber gemessen. Der Spitzenreiter, ein 45-Jähriger mit seinem BMW, fuhr mit 138 km/h fast doppelt so schnell wie erlaubt. Der weitere Schnellfahrer war mit 97 km/h unterwegs und hatte 27 km/h zu viel auf dem Tacho. Die Beamten stoppten die Betroffenen und führten verkehrserzieherische Gespräche. Der 45-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld von mindestens 900 Euro, zwei Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

