POL-UL: (BC) Mietingen/B30 - Polizei kontrolliert für mehr Sicherheit

Nicht unbemerkt blieben zahlreiche Verkehrsverstöße am Mittwoch bei einer Großkontrolle auf der B30 bei Mietingen-Baltringen.

Zwischen 13 und 18 Uhr hatte die Polizei auf einem Parkplatz an der B30 bei Baltringen eine Kontrollstelle eingerichtet. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm überwachten den Verkehr in Richtung Ulm und richteten dabei ihr Hauptaugenmerk auf Fahrer, die sich mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatten. Die rund 30 Beamten und zwei Polizeihunde kontrollierten 58 Fahrzeuge und 93 Personen. Durch das THW Biberach wurde die Kontrollstellenlogistik wie Zelte und ein Stromaggregat zur Verfügung gestellt, da am Einsatztag größtenteils Regen herrschte.

Bei sechs Fahrenden bestand der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Sie durften nicht mehr weiterfahren und mussten eine Blutprobe abgeben. Die Proben entnahm eine Ärztin direkt an der Kontrollstelle.

Drei Fahrende müssen mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Bei der Überprüfung eines rumänischen Führerscheines stellte sich dieser als Totalfälschung heraus. Der Mann aus dem osteuropäischen Raum hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten. Zur Sicherung des Verfahrens wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Sicherheitsleistungen erhoben.

Auf zwei Personen kommen Anzeigen wegen dem Verdacht des illegalen Aufenthaltes und der illegalen Arbeitsaufnahme zu.

Der BMW einer 28-Jährigen befand sich in einem äußerst desolaten Zustand. Ein Gutachter begutachtete das Fahrzeug und stellte dabei rund 37 Mängel fest. Unter anderem war der Unterboden durchgerostet und die Fahrt war zu Ende.

Die intensiven Kontrollen sind Teil der polizeilichen Strategie, die Zahl der Drogenunfälle zu senken. Bei den Kontrollen zieht die Polizei immer noch zahlreiche berauschte Fahrer aus dem Verkehr. Das zeige die Notwendigkeit der Kontrollen, die die Polizei auch weiterhin fortsetzen wird.

