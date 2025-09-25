Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Brand in Gaststätte

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand in Bad Ditzenbach aus.

Ulm (ots)

Gegen Mitternacht rückten die Einsatzkräfte zu einem Brand in die Kurhausstraße aus. Dort stellte eine Anwohnerin Rauch aus einer Gaststätte fest. Die Feuerwehren aus Bad Ditzenbach und Geislingen waren mit 38 Personen und sechs Fahrzeugen im Einsatz und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Zum Zeitpunkt des Brands war die Gaststätte bereits geschlossen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer wohl in einem Mülleimer im Bereich des Tresens aus. Durch das Feuer entstand am Tresen sowie an einer Kaffeemaschine Sachschaden von rund 1.500 Euro.

++++1860831 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell