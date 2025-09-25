PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B30 - Auffahrunfall am Stauende
Drei Autos waren am Mittwoch bei einem Unfall auf der B30 bei Ulm beteiligt.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Kia in Richtung Ulm. Aufgrund eines Staus musste er auf Höhe Donaustetten stark abbremsen. Hinter ihm fuhr ein 24-Jähriger. Der VW Fahrer hatte keinen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten und fuhr dem Kia leicht in das Heck. Zuletzt kam noch eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin. Auch sie hatte keinen ausreichenden Sicherheitsabstand und fuhr dem VW hinten auf. Die beiden 24-Jährigen erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der VW und Hyundai mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

