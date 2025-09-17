POL-PDLU: Verletzt nach Auffahrunfall

Speyer (ots) - Am Freitag, den 12.09.2025, und Samstag, den 13.09.2025, fand das 48. Altstadtfest in Speyer statt. Das Fest war insgesamt sehr gut besucht und weitestgehend friedlich. Über beide Tage hinweg wurden durch die Polizei vier Straftaten registriert, eine Streitigkeit beendet, ein Platzverweis erteilt und zwei Personen polizeilich von dem Fest geleitet. Am ersten Festtag wurde in der Nacht eine männliche ...

mehr