POL-PDLU: Verletzt nach Auffahrunfall
Limburgerhof (ots)
Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagmittag gegen 11:30 Uhr auf der K14. Eine 37-jährige Autofahrerin musste an einem Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein dahinterfahrender 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Limburgerhof zu spät und fuhr der 37-jährigen von hinten auf. Durch den Aufprall erlitt die 37-jährige leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro.
