Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlägerei am frühen Morgen

Limburgerhof (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr in der Neuhofener Straße. Auslöser für den zunächst verbalen Streit zwischen zwei 42-jährigen Männern war wohl eine private Angelegenheit. Ein Beteiligter nutzte die zufällige Begegnung mit seinem Kontrahenten, um diesen darauf anzusprechen. Hieraus entwickelte sich dann ein Handgemenge, unter anderem mit Schlägen ins Gesicht. Ausgetauscht wurden auch gegenseitige Beleidigungen. Gegen die beiden Streithähne wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

