Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlagring und Pfefferspray aufgefunden

Schifferstadt (ots)

Da er während der Fahrt auf seinem E-Scooter mit seinem Handy telefonierte wurde ein 30-jähriger aus Schifferstadt am Montagmittag in der Speyerer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, die nach der Durchführung eines Drogenschnelltests auch bestätigt werden konnten. Im Rahmen weiterer Maßnahmen konnten bei dem 30-jährigen neben geringen Mengen von Betäubungsmittel noch ein verbotener Schlagring sowie ein Pfefferspray aufgefunden werden. Zu allem Übel war der E-Scooter zudem nicht versichert. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung des E-Scooters wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Den 30-jährigen erwarten nun mehrere Verfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Waffengesetz und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt.

