PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlagring und Pfefferspray aufgefunden

Schifferstadt (ots)

Da er während der Fahrt auf seinem E-Scooter mit seinem Handy telefonierte wurde ein 30-jähriger aus Schifferstadt am Montagmittag in der Speyerer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, die nach der Durchführung eines Drogenschnelltests auch bestätigt werden konnten. Im Rahmen weiterer Maßnahmen konnten bei dem 30-jährigen neben geringen Mengen von Betäubungsmittel noch ein verbotener Schlagring sowie ein Pfefferspray aufgefunden werden. Zu allem Übel war der E-Scooter zudem nicht versichert. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung des E-Scooters wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Den 30-jährigen erwarten nun mehrere Verfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Waffengesetz und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 12:56

    POL-PDLU: 1,87 Promille - Hocher Sachschaden nach Verkehrsunfall

    Dannstadt-Schauernheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit circa 60.000 Euro Sachschaden kam es am Montagmittag (15.09.) gegen 12:00 Uhr in der Neckarstraße. Vermutlich weil er zu viel Alkohol getrunken hatte, stieß ein 78-jähriger Autofahrer zunächst beim Rückwärtsfahren gegen ein geparkten Pkw sowie an eine angrenzende Gartenmauer. Danach setzte er beschleunigt seine Fahrt fort und kollidierte im weiteren Verlauf ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 12:37

    POL-PDLU: Speyer - Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht und weitergefahren

    Speyer (ots) - In der heutigen Nacht, kurz nach 1 Uhr wurde die Polizei über einen umgestürzten Baum in der Straße Am Technikmuseum informiert. Die eingesetzten Polizisten vor Ort stellten direkt fest, dass der Baum aufgrund eines Unfalls umgefallen war. Eine Spur von ausgetretener Kühlflüssigkeit führte die Polizei schließlich zu einem nahegelegenen Parkplatz ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 12:37

    POL-PDLU: Speyer - Einbruchversuch in KiTa - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - In der Zeit von Freitag, 12.09.2025, 16:30 Uhr bis Montag, 15.09.2025, 07:45 Uhr versuchten unbekannte Täter erfolglos in eine KiTa in der Dr.-Eduard-Orth-Straße einzubrechen. Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der KiTa Abenteuerland verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren