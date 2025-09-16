Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht und weitergefahren

Speyer (ots)

In der heutigen Nacht, kurz nach 1 Uhr wurde die Polizei über einen umgestürzten Baum in der Straße Am Technikmuseum informiert. Die eingesetzten Polizisten vor Ort stellten direkt fest, dass der Baum aufgrund eines Unfalls umgefallen war. Eine Spur von ausgetretener Kühlflüssigkeit führte die Polizei schließlich zu einem nahegelegenen Parkplatz eines Hotels und dort auch zu dem verursachenden Fahrzeug sowie den 56-jährigen Fahrer. Dieser gab an zuvor Alkohol getrunken zu haben, weshalb ihm schließlich auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell