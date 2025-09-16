PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Otterstadt (ots)

Am Montag, den 15.09.2025, in der Zeit zwischen 03:30 Uhr - 12:00 Uhr parkte eine 33-Jährige ihren roten PKW der Marke Mazda ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Querstraße. Als sie wieder zu ihrem PKW kam, bemerkte sie einen Schaden an der Heckschürze. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte den Mazda vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

