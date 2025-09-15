Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trickdiebstahl

Frankenthal (ots)

Am 14.09.2025, gegen 10:00 Uhr, kam es in 67227 Frankenthal, in der Schmiedgasse in Höhe der Hausnummer 14 zu einem Trickdiebstahl. Die zwei Täterinnen sind bislang unbekannt. Die 84-Jährige Geschädigte befand sich mit ihrem Rollator samt Handtasche in der Schmiedgasse, als sie von einer 50-60 Jahre alten Frau angesprochen und nach dem Weg zum Bahnhof gefragt wurde. In unmittelbarer Nähe befand sich eine weitere 25-30 Jahre alte Frau. Die beiden unbekannten Frauen entfernten sich im Anschluss an das Gespräch. Im späteren Verlauf bemerkte die 84-Jährige Frau, dass ihr Schlüssel und ihr Ledermäppchen entwendet wurden. Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass die 84-Jährige Frau abgelenkt wurde, sodass die Täterinnen den Schlüssel, sowie das Ledermäppchen entwenden konnten.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell