PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Limburgerhof (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025 gegen 04:20 Uhr meldeten mehrere Anwohner eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau in der Heidelberger Straße in Limburgerhof.

Gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten verhielt sich der 26jährige Mann ebenfalls aggressiv und verweigerte die Herausgabe seiner Personalien. Ihm wurde daher die Ingewahrsamnahme erklärt, gegen welche er unter anderem mit einem Tritt gegen den Rücken eines Polizeibeamten Widerstand leistete.

Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung zum Nachteil seiner leicht verletzten Begleiterin sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung derselben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 10:23

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Altrip (ots) - Am Freitag, den 12.09.2025 gegen 10:15 Uhr befuhr ein 82jähriger Mann mit seinem PKW die K12 bei Altrip. Hier wurde er offenbar von der Sonne geblendet und schätzte die Geschwindigkeit einer vorausfahrenden landwirtschaftlichen Zugmaschine falsch ein, so dass er trotz Gefahrenbremsung von hinten auf diese auffuhr. Beide Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 09:03

    POL-PDLU: Love-Scamming, 59-Jährige übergibt 6500 Euro

    Frankenthal (ots) - Am 13.09.2025 erstatteten zwei Frauen (55- und 59-jährig) zusammen eine Anzeige bei der Polizei in Frankenthal. Die beiden Frauen lernten einen ca. 15 bis 20 Jahre jüngeren Mann kennen, welcher den beiden die große Liebe vorspielte. Nachdem er zunächst das Vertrauen der 59-jährigen erlangte, bat er sie um 6.500 Euro. Die 59-jährige überwies ihm dann das Geld. Anschließend versuchte er dasselbe ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 07:29

    POL-PDLU: Unfall nach Reifenplatzer und Verdacht gefälschter Führerschein

    Speyer/Dudenhofen (ots) - Am Samstagmittag befuhr ein 20-jähriger Renault-Fahrer die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und nahm die Abfahrt zur B39 in Richtung Dudenhofen/Speyer. Im Kurvenbereich platzte der linke Hinterreifen. Der Pkw kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und kollidierte in der Kurve mit einem Verkehrszeichen. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren