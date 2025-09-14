Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Limburgerhof (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025 gegen 04:20 Uhr meldeten mehrere Anwohner eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau in der Heidelberger Straße in Limburgerhof.

Gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten verhielt sich der 26jährige Mann ebenfalls aggressiv und verweigerte die Herausgabe seiner Personalien. Ihm wurde daher die Ingewahrsamnahme erklärt, gegen welche er unter anderem mit einem Tritt gegen den Rücken eines Polizeibeamten Widerstand leistete.

Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung zum Nachteil seiner leicht verletzten Begleiterin sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung derselben.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell