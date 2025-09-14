Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Altrip (ots)

Am Freitag, den 12.09.2025 gegen 10:15 Uhr befuhr ein 82jähriger Mann mit seinem PKW die K12 bei Altrip. Hier wurde er offenbar von der Sonne geblendet und schätzte die Geschwindigkeit einer vorausfahrenden landwirtschaftlichen Zugmaschine falsch ein, so dass er trotz Gefahrenbremsung von hinten auf diese auffuhr.

Beide Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die Sachschadenshöhe beträgt ca. 7500 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der beschädigten Fahrzeuge musste die Kreisstraße für ca. 90 Minuten gesperrt werden.

