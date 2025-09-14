PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Love-Scamming, 59-Jährige übergibt 6500 Euro

Frankenthal (ots)

Am 13.09.2025 erstatteten zwei Frauen (55- und 59-jährig) zusammen eine Anzeige bei der Polizei in Frankenthal. Die beiden Frauen lernten einen ca. 15 bis 20 Jahre jüngeren Mann kennen, welcher den beiden die große Liebe vorspielte. Nachdem er zunächst das Vertrauen der 59-jährigen erlangte, bat er sie um 6.500 Euro. Die 59-jährige überwies ihm dann das Geld. Anschließend versuchte er dasselbe bei der 55-jährigen, welche ihm jedoch kein Geld gab. Da sich beide Frauen kannten und darüber sprachen, gingen sie nun davon aus, dass der Mann dies bei weiteren Frauen versuchen wird und erstatteten eine Strafanzeige. Da der Mann sich bei den Frauen mit falschen Personalien vorstellte, dauern die Ermittlungen zur Klärung der Identität des Täters bislang an.

Was ist Love-Scamming? Die Betrüger nehmen über verschiedene Medien, meist online, Kontakt zu den späteren Opfern auf. Sie versprechen ihnen die große Liebe und eine gemeinsame Zukunft. Wenn sie das Vertrauen ihrer Opfer erlangt haben, bitten die Täter um Geld.

Um nicht Opfer von Love-Scamming zu werden, sollten Sie bei jeder Kontaktaufnahme von Unbekannten über das Internet oder über Messenger-Dienste grundsätzlich misstrauisch sein. Überprüfen Sie das Profil des potenziellen Partners, der potenziellen Partnerin. Gehen Sie keine finanziellen Transaktionen mit Online-Bekanntschaften ein und lassen Sie sich niemals unter (emotionalen) Druck setzen!

Mehr Informationen rund um diese Betrugsmasche finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Mark Asel
Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 07:29

    POL-PDLU: Unfall nach Reifenplatzer und Verdacht gefälschter Führerschein

    Speyer/Dudenhofen (ots) - Am Samstagmittag befuhr ein 20-jähriger Renault-Fahrer die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und nahm die Abfahrt zur B39 in Richtung Dudenhofen/Speyer. Im Kurvenbereich platzte der linke Hinterreifen. Der Pkw kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und kollidierte in der Kurve mit einem Verkehrszeichen. Das ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 07:26

    POL-PDLU: Widerstand nach Platzverweis an Tankstelle

    Speyer (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei zu einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Speyer gerufen. Ein 38-jähriger Mann aus Speyer hatte dort trotz augenscheinlich erheblicher Alkoholisierung versucht, Alkohol zu kaufen. Da ihm der Verkauf verweigert wurde und er das Tankstellengelände trotz Aufforderung nicht verlassen wollte, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Zunächst kam der ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 07:25

    POL-PDLU: BMW überschlägt sich

    Speyer (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die Straße "Am Rubsamenwühl" in Speyer und bog nach links in die Straße "Nachtweide" ein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen verlor er in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild, rutschte eine Böschung hinab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Im Fahrzeug befanden sich neben dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren