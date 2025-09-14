Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: BMW überschlägt sich

Speyer (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die Straße "Am Rubsamenwühl" in Speyer und bog nach links in die Straße "Nachtweide" ein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen verlor er in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild, rutschte eine Böschung hinab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Im Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Alle vier Insassen erlitten leichte Verletzungen, wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Unfallfahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

