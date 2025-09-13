PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung am Fischmarkt (Altstadtfest)

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Fischmarkt in Speyer zu einer Auseinandersetzung auf dem Altstadtfest. Ein bislang unbekannter Täter geriet mit einer Frau in Streit. Ein 35-jähriger Zeuge wollte die Situation schlichten und wurde von dem Täter zunächst geschubst und anschließend mit einem Kopfstoß verletzt. Der Mann erlitt eine Verletzung an der Nase.

Ein weiterer Zeuge, ein 31-jähriger Standbetreiber, wollte ebenfalls eingreifen. Dabei schlug ihn ein zweiter unbekannter Täter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Standbetreiber erlitt eine Nasenprellung sowie eine Schwellung an der Wange.

Ein Täter wurde als etwa 170 cm groß, mit schulterlangen braunen Haaren beschrieben. Er entfernte sich in Richtung Johannesstraße. Zu dem weiteren Täter liegen bislang keine näheren Beschreibungen vor. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-103 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 13:59

    POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfall mit elektrischem Krankenfahrstuhl

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 11.09.2025, gegen 11:20 Uhr, kam es im Kreisverkehr in 67240 Bobenheim-Roxheim zu einem Unfall mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl. Die 87-Jährige erlitt Verletzungen am linken Arm. Die 87-Jährige Fahrerin des elektrischen Krankenfahrstuhls befuhr den Geh- und Radweg der Haardtstraße in Richtung Kreisverkehr. Von dort aus fuhr sie ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 12:35

    POL-PDLU: Zwei Verkehrsunfälle - vier verletzte Personen

    Limburgerhof (ots) - Am Donnerstag (11.09.2025) ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle in Limburgerhof mit insgesamt fünf leicht verletzten Personen. Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 85-jähriger Autofahrer die Schifferstadter Straße. An der Einmündung zur Speyerer Straße übersah er den bevorrechtigten 50-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. In Folge des Unfalls wurden sowohl der 85-Jährige als auch der ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:20

    POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines E-Scooters - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Donnerstag, den 11.09.2025, gegen 07:00 Uhr stellte eine 16-jährige Jugendliche ihren E-Scooter der Marke Segway am Hauptbahnhof ab und sicherte diesen mit einem Schloss. Als sie gegen 17:00 Uhr zurückkam, war der E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet worden. Wer hat am Donnerstag im Zeitraum zwischen 07:00 - 17:00 Uhr am Hauptbahnhof Speyer verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren