Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung am Fischmarkt (Altstadtfest)

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Fischmarkt in Speyer zu einer Auseinandersetzung auf dem Altstadtfest. Ein bislang unbekannter Täter geriet mit einer Frau in Streit. Ein 35-jähriger Zeuge wollte die Situation schlichten und wurde von dem Täter zunächst geschubst und anschließend mit einem Kopfstoß verletzt. Der Mann erlitt eine Verletzung an der Nase.

Ein weiterer Zeuge, ein 31-jähriger Standbetreiber, wollte ebenfalls eingreifen. Dabei schlug ihn ein zweiter unbekannter Täter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Standbetreiber erlitt eine Nasenprellung sowie eine Schwellung an der Wange.

Ein Täter wurde als etwa 170 cm groß, mit schulterlangen braunen Haaren beschrieben. Er entfernte sich in Richtung Johannesstraße. Zu dem weiteren Täter liegen bislang keine näheren Beschreibungen vor. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell