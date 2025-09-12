PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines E-Scooters - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstag, den 11.09.2025, gegen 07:00 Uhr stellte eine 16-jährige Jugendliche ihren E-Scooter der Marke Segway am Hauptbahnhof ab und sicherte diesen mit einem Schloss. Als sie gegen 17:00 Uhr zurückkam, war der E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet worden.

Wer hat am Donnerstag im Zeitraum zwischen 07:00 - 17:00 Uhr am Hauptbahnhof Speyer verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

