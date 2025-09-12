POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines E-Scooters - Zeugen gesucht
Speyer (ots)
Am Donnerstag, den 11.09.2025, gegen 07:00 Uhr stellte eine 16-jährige Jugendliche ihren E-Scooter der Marke Segway am Hauptbahnhof ab und sicherte diesen mit einem Schloss. Als sie gegen 17:00 Uhr zurückkam, war der E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet worden.
Wer hat am Donnerstag im Zeitraum zwischen 07:00 - 17:00 Uhr am Hauptbahnhof Speyer verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de
