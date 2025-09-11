POL-PDLU: Alkoholisierter Radfahrer nach Hause begleitet
Schifferstadt (ots)
Am späten Mittwochabend (10.09.2025) gegen 23:00 Uhr kontrollierte die Polizei einen 29-jährigen Radfahrer in der Robert-Schumann-Straße. Bei dem Radfahrer konnte im Rahmen der Kontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und anschließend nach Hause begleitet.
