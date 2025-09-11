PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Radfahrer nach Hause begleitet

Schifferstadt (ots)

Am späten Mittwochabend (10.09.2025) gegen 23:00 Uhr kontrollierte die Polizei einen 29-jährigen Radfahrer in der Robert-Schumann-Straße. Bei dem Radfahrer konnte im Rahmen der Kontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und anschließend nach Hause begleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

