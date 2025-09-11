POL-PDLU: Alkoholisierter Radfahrer nach Hause begleitet

Rödersheim-Gronau (ots) - Am Dienstagnachmittag (09.09.2025) meldete sich ein unbekannter Anrufer mit unbekannter Nummer bei einer 54-Jährigen und teilte ihr mit, dass sie knapp 40.000 EUR gewonnen hätte. Den Gewinn würde sie am Folgetag durch einen Security Mitarbeiter übergeben bekommen. Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, sollte sie zuvor 1.000 EUR zahlen. Dies kam der Frau verdächtig vor und informierte ...

