PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vermeintlicher Gewinn - Betrugsversuch

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Dienstagnachmittag (09.09.2025) meldete sich ein unbekannter Anrufer mit unbekannter Nummer bei einer 54-Jährigen und teilte ihr mit, dass sie knapp 40.000 EUR gewonnen hätte. Den Gewinn würde sie am Folgetag durch einen Security Mitarbeiter übergeben bekommen. Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, sollte sie zuvor 1.000 EUR zahlen. Dies kam der Frau verdächtig vor und informierte daraufhin die Polizei. Am Folgetag erhielt die 54-Jährige einen weiteren Anruf einer unbekannten Person, welche ihr Anweisungen zur Geldübergabe gab. Die 54-Jährige lehnte jegliche Forderungen ab. Der Anrufer legte daraufhin auf. Die Frau wurde durch die Polizei entsprechend sensibilisiert.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. - Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück. - Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung anfechten. Verbraucherzentralen bieten dazu Musterschreiben an. Diese gibt es in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen sowie im Internet (www.verbraucherzentrale.de). - Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 10:29

    POL-PDLU: Frankenthal - brennende Mülltonne

    Frankenthal (ots) - Am 10.09.2025, gegen 23:24 Uhr, wurde in der Mahlastraße in Höhe der Hausnummer 24 in Frankenthal eine Altpapiermülltonne in Brand gesetzt. Die Mülltonne verbrannte nahezu komplett. Durch die Feuerwehr Frankenthal konnte der Brand gelöscht werden. Zu weiteren Schäden kam es nicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Aktuell ist der Polizei der Täter nicht bekannt. Zeugen werden gebeten ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:27

    POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 10.09.2025, gegen 19:05 Uhr, kam es in der Max-Planck-Straße in 67240 Bobenheim-Roxheim zu einer Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss. Die Polizei konnte den Täter ermitteln. Der 62-Jährige Mann aus Bobenheim-Roxheim befuhr die Max-Planck-Straße in Fahrtrichtung Frankenthaler Straße. Hierbei kam er zu weit nach rechts und ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:18

    POL-PDLU: Rucksack gestohlen

    Böhl-Iggelheim (ots) - Zu einem Diebstahl kam es am vergangenen Samstag zwischen 17:00 und 18:00 Uhr am Niederwiesenweiher. Eine 13-jährige aus Haßloch hatte sich dort aufgehalten. In einem kurzen unbeobachteten Moment wurde deren Rucksack, den sie in der Nähe des Wassers abgelegt hatte, vermutlich von zwei Jugendlichen entwendet. Eine Beschreibung dieser beiden Jugendlichen liegt nicht vor, lediglich dass sie sich mit einem E-Scooter von der Örtlichkeit entfernten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren