Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - brennende Mülltonne

Frankenthal (ots)

Am 10.09.2025, gegen 23:24 Uhr, wurde in der Mahlastraße in Höhe der Hausnummer 24 in Frankenthal eine Altpapiermülltonne in Brand gesetzt. Die Mülltonne verbrannte nahezu komplett. Durch die Feuerwehr Frankenthal konnte der Brand gelöscht werden. Zu weiteren Schäden kam es nicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Aktuell ist der Polizei der Täter nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

