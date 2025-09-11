PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - brennende Mülltonne

Frankenthal (ots)

Am 10.09.2025, gegen 23:24 Uhr, wurde in der Mahlastraße in Höhe der Hausnummer 24 in Frankenthal eine Altpapiermülltonne in Brand gesetzt. Die Mülltonne verbrannte nahezu komplett. Durch die Feuerwehr Frankenthal konnte der Brand gelöscht werden. Zu weiteren Schäden kam es nicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Aktuell ist der Polizei der Täter nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 10:27

    POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 10.09.2025, gegen 19:05 Uhr, kam es in der Max-Planck-Straße in 67240 Bobenheim-Roxheim zu einer Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss. Die Polizei konnte den Täter ermitteln. Der 62-Jährige Mann aus Bobenheim-Roxheim befuhr die Max-Planck-Straße in Fahrtrichtung Frankenthaler Straße. Hierbei kam er zu weit nach rechts und ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:18

    POL-PDLU: Rucksack gestohlen

    Böhl-Iggelheim (ots) - Zu einem Diebstahl kam es am vergangenen Samstag zwischen 17:00 und 18:00 Uhr am Niederwiesenweiher. Eine 13-jährige aus Haßloch hatte sich dort aufgehalten. In einem kurzen unbeobachteten Moment wurde deren Rucksack, den sie in der Nähe des Wassers abgelegt hatte, vermutlich von zwei Jugendlichen entwendet. Eine Beschreibung dieser beiden Jugendlichen liegt nicht vor, lediglich dass sie sich mit einem E-Scooter von der Örtlichkeit entfernten. ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:17

    POL-PDLU: Weiterfahrt untersagt

    Böhl-Iggelheim/Schifferstadt (ots) - Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen konnte ein 13-jähriger aus Böhl-Iggelheim am Dienstagmorgen in der Straße Am Schwarzweiher auf einem E-Scooter fahrend festgestellt werden. Da er das Mindestalter zum Führen eines solchen Rollers nicht hatte (14 Jahre), wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Scooter wurde sichergestellt. Schon kurz zuvor konnte ebenfalls ein 13-jähriger aus Schifferstadt in der Iggelheimer Straße ebenfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren