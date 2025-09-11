PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 10.09.2025, wurde bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von drei E-Scooter-Fahrern im Alter von 22 und 31 Jahren jeweils drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Alle drei Personen gaben an Marihuana zu konsumieren, einer der 31-Jährigen hatte zusätzlich noch Alkohol konsumiert. Von allen dreien wurde auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei weißt drauf hin, dass das Fahren unter dem Einfluss von THC verboten ist und bleibt. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
