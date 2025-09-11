Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 10.09.2025, wurde bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von drei E-Scooter-Fahrern im Alter von 22 und 31 Jahren jeweils drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Alle drei Personen gaben an Marihuana zu konsumieren, einer der 31-Jährigen hatte zusätzlich noch Alkohol konsumiert. Von allen dreien wurde auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei weißt drauf hin, dass das Fahren unter dem Einfluss von THC verboten ist und bleibt. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.

