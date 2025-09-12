PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trickdiebstahl vollendet

Frankenthal (ots)

Am 10.09.2025, gegen 19:00 Uhr, wurde einer 55-Jährigen Frau aus Frankenthal eine Goldkette im Wert von 1500 Euro entwendet. Die Täter sind aktuell unbekannt. Zur oben genannten Zeit befand sich die 55-Jährige Frau in der Karlsbader Straße in Frankenthal als sie von zwei männlichen Personen aus einem weißen PKW angesprochen wurde. Einer der Männer fragte nach der Adresse der Stadtklinik in Frankenthal und bat die 55-Jährige Frau diese in das Navi des PKW einzutippen. Zeitgleich stiegen von der Rückbank des weißen PKW zwei Frauen aus und legten der 55-Jährigen Frau ungefragt fremden Schmuck um den Hals. Als sie dies verneinte stiegen die Frauen wieder in den PKW und der PKW fuhr weg. Kurz drauf bemerkte die 55-Jährige Frau, dass ihre Goldkette, welche sie am Hals trug entwendet wurde. Die Polizei geht davon aus, dass das Umlegen des fremden Schmucks dazu diente, die Goldkette der 55-Jährigen Frau zu entwenden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 12:58

    POL-PDLU: Speyer - Mehrere Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern

    Speyer (ots) - Am Mittwoch, den 10.09.2025, wurde bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von drei E-Scooter-Fahrern im Alter von 22 und 31 Jahren jeweils drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Alle drei Personen gaben an Marihuana zu konsumieren, einer der 31-Jährigen hatte zusätzlich noch Alkohol konsumiert. Von allen dreien wurde auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:58

    POL-PDLU: Alkoholisierter Radfahrer nach Hause begleitet

    Schifferstadt (ots) - Am späten Mittwochabend (10.09.2025) gegen 23:00 Uhr kontrollierte die Polizei einen 29-jährigen Radfahrer in der Robert-Schumann-Straße. Bei dem Radfahrer konnte im Rahmen der Kontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und anschließend nach Hause begleitet. ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:57

    POL-PDLU: Vermeintlicher Gewinn - Betrugsversuch

    Rödersheim-Gronau (ots) - Am Dienstagnachmittag (09.09.2025) meldete sich ein unbekannter Anrufer mit unbekannter Nummer bei einer 54-Jährigen und teilte ihr mit, dass sie knapp 40.000 EUR gewonnen hätte. Den Gewinn würde sie am Folgetag durch einen Security Mitarbeiter übergeben bekommen. Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, sollte sie zuvor 1.000 EUR zahlen. Dies kam der Frau verdächtig vor und informierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren