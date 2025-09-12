Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trickdiebstahl vollendet

Frankenthal (ots)

Am 10.09.2025, gegen 19:00 Uhr, wurde einer 55-Jährigen Frau aus Frankenthal eine Goldkette im Wert von 1500 Euro entwendet. Die Täter sind aktuell unbekannt. Zur oben genannten Zeit befand sich die 55-Jährige Frau in der Karlsbader Straße in Frankenthal als sie von zwei männlichen Personen aus einem weißen PKW angesprochen wurde. Einer der Männer fragte nach der Adresse der Stadtklinik in Frankenthal und bat die 55-Jährige Frau diese in das Navi des PKW einzutippen. Zeitgleich stiegen von der Rückbank des weißen PKW zwei Frauen aus und legten der 55-Jährigen Frau ungefragt fremden Schmuck um den Hals. Als sie dies verneinte stiegen die Frauen wieder in den PKW und der PKW fuhr weg. Kurz drauf bemerkte die 55-Jährige Frau, dass ihre Goldkette, welche sie am Hals trug entwendet wurde. Die Polizei geht davon aus, dass das Umlegen des fremden Schmucks dazu diente, die Goldkette der 55-Jährigen Frau zu entwenden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell