Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfall mit elektrischem Krankenfahrstuhl

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 11.09.2025, gegen 11:20 Uhr, kam es im Kreisverkehr in 67240 Bobenheim-Roxheim zu einem Unfall mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl. Die 87-Jährige erlitt Verletzungen am linken Arm. Die 87-Jährige Fahrerin des elektrischen Krankenfahrstuhls befuhr den Geh- und Radweg der Haardtstraße in Richtung Kreisverkehr. Von dort aus fuhr sie entgegengesetzt der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein. Während sie den Kreisverkehr befuhr kam ihr in vorgeschriebener Fahrtrichtung ein Wohnmobil entgegen. Daraufhin versuchte die 87-Jährige Frau dem Wohnmobil auszuweichen und fuhr auf die Verkehrsinsel auf. Aufgrund des hohen Randsteins kippte der elektrische Krankenfahrstuhl mit der 87-Jährigen Frau auf die Straße. Ob die Verletzung durch das Sturzgeschehen oder durch andere Einwirkung entstanden ist, ist aktuell unklar. Die Frau wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreisverkehr gesperrt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

