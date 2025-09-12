Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Verkehrsunfälle - vier verletzte Personen

Limburgerhof (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle in Limburgerhof mit insgesamt fünf leicht verletzten Personen. Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 85-jähriger Autofahrer die Schifferstadter Straße. An der Einmündung zur Speyerer Straße übersah er den bevorrechtigten 50-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. In Folge des Unfalls wurden sowohl der 85-Jährige als auch der 50 -Jährigen sowie dessen Beifahrerin leicht verletzt. Aufgrund des heftigen Zusammenstoßes waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Alle leicht verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 27.500 EUR. Später am Tag gegen 18:00 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall in der Speyerer Straße zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. An der Kreuzung zum Odenwaldring beabsichtigte der 75-jährige Autofahrer nach links in den Odenwaldring abzubiegen und übersah hierbei den 73-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß fiel der 75-Jährige zu Boden und verletzte sich an der Hand. Eine weitere medizinische Versorgung war nicht notwendig. Am PKW des 75-Jährigen entstand geringfügiger Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell