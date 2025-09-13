Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter-Unfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

In der Dudenhofener Straße in Speyer stürzte am Samstag, gegen 02:15 Uhr eine 35-jährige Frau mit ihrem E-Scooter. Zeugen berichteten, dass die Frau beim Wechseln der Straßenseite den Bordstein nicht richtig anfuhr. Dort stürzte sie, verletzte sich am Kopf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Die augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehende Frau wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen wurde. Auch ihre Verletzungen wurden dort versorgt. Es entstanden keine Schäden am E-Scooter.

