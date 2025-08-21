PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Notarztfahrzeug in Kritzmow bei Rostock verunglückt

Rostock (ots)

Gegen 16:10 Uhr kam es heute in der Ortslage Kritzmow bei Rostock zu 
einem Verkehrsunfall zwischen einem Notarztfahrzeug und einem Pkw.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einem Kreuzungsbereich in 
der Satower Straße zum Zusammenstoß. Das Notarztfahrzeug war zum 
Unfallzeitpunkt mit Sonder- und Wegerechten unterwegs und fuhr in die
Kreuzung bei der Ampelphase rot ein. Eine 61-jährige Mazda-Fahrerin 
fuhr zeitgleich bei grüner Ampelschaltung in die Kreuzung ein und 
wollte abbiegen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider 
Fahrzeuge.
Sowohl die 61-jährige Mazda-Fahrerin als auch der 57-jährige Fahrer 
des Notarztfahrzeuges erlitten leichte Verletzungen.
Ein Rettungswagen brachte die 61-Jährige zur Durchführung weiterer 
medizinischer Maßnahmen ins Südstadtklinikum.
Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und 
mussten geborgen werden.
Die Schadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt.
Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 18:00 Uhr beendet.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

