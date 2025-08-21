Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Notarztfahrzeug in Kritzmow bei Rostock verunglückt

Rostock (ots)

Gegen 16:10 Uhr kam es heute in der Ortslage Kritzmow bei Rostock zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Notarztfahrzeug und einem Pkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einem Kreuzungsbereich in der Satower Straße zum Zusammenstoß. Das Notarztfahrzeug war zum Unfallzeitpunkt mit Sonder- und Wegerechten unterwegs und fuhr in die Kreuzung bei der Ampelphase rot ein. Eine 61-jährige Mazda-Fahrerin fuhr zeitgleich bei grüner Ampelschaltung in die Kreuzung ein und wollte abbiegen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die 61-jährige Mazda-Fahrerin als auch der 57-jährige Fahrer des Notarztfahrzeuges erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 61-Jährige zur Durchführung weiterer medizinischer Maßnahmen ins Südstadtklinikum. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Schadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 18:00 Uhr beendet. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell