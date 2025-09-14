PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Widerstand nach Platzverweis an Tankstelle

Speyer (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei zu einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Speyer gerufen. Ein 38-jähriger Mann aus Speyer hatte dort trotz augenscheinlich erheblicher Alkoholisierung versucht, Alkohol zu kaufen. Da ihm der Verkauf verweigert wurde und er das Tankstellengelände trotz Aufforderung nicht verlassen wollte, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Zunächst kam der Mann dem Platzverweis nach, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück. Da er den Anweisungen der Beamten erneut nicht folgte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand: Er sperrte sich gegen die Fesselung, trat nach den Beamten und versuchte, eine eingesetzte Beamtin zu beißen. Zudem spuckte er in Richtung mehrerer Beamter.

Der Mann konnte schließlich fixiert und in den Gewahrsam der Polizeiinspektion Speyer verbracht werden. Verletzt wurde niemand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

