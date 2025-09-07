Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Kennzeichendiebstahl auf dem LIDL Parkplatz

Lebach (ots)

Am Nachmittag des 06.09.25 wurden auf dem Parkplatz des LIDL in Lebach von einem bislang unbekannten Täter beide Kennzeichenschilder samt Halterung von einem weißen 1er BMW abgerissen.

Die Lebacher Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Da der Parkplatz im Tatzeitraum von einer großen Anzahl an Kunden frequentiert war, erhofft sich die Polizei sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell