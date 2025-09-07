Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Illegale Müllentsorgung im Bereich Nordring

Lebach (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurde auf einer am "Nordring" gelegenen Streuobstwiese (Verlängerung Römerstraße Gresaubach / Einmündung Nordring) unerlaubt privater Müll entsorgt.

Es wurden mehrere Tüten Restmüll, eine größere Menge an Glasscherben sowie eine alte Kommode in einem dortigen Gebüsch abgelagert.

Der Müll wurde offensichtlich mit einem Fahrzeug zur Ablageörtlichkeit gebracht. Die Polizei Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben werden gebeten, sich mit der Polizei oder der Stadtverwaltung Lebach in Verbindung zu setzen.

