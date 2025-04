POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall bei Niederfischbach

Unkel, Straße Am Kelter (ots) - Am Mi., 16.04.25, 00:05 Uhr kam es in Unkel zu einem PKW Aufbruch. Nach Spurenlage versuchte der derzeit unbekannte Täter an einem geparkten Renault Clio die Beifahrertüre aufzuhebeln, was offensichtlich misslang. Dann zerstörte er die Seitenscheibe an der Fahrertüre und entwendete im Fahrzeug befindliche Wertgegenstände. Durch den Lärm wurde die Fahrzeughalterin aufmerksam und verständigte die Polizei. gleichzeitig suchte Sie dann in ...

