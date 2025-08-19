PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Nach Unfall geflüchtet/Zeugen gesucht

Lebach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte am Vormittag des 16.08.2025, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, mit einem schwarzen Opel Astra, welcher auf dem Kaufland-Parkplatz in Lebach abgestellt war und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Opel wurde im Heckbereich beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

