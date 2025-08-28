Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten aus Schmelz

Schmelz (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 14-jährigen Jugendlichen L.F. aus Schmelz kann eingestellt werden.

Sie wurde in den Abendstunden des gestrigen Tages,27.08.2025, wohlbehalten aufgegriffen.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die erteilten Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell