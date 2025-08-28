POL-Lebach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten aus Schmelz
Schmelz (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 14-jährigen Jugendlichen L.F. aus Schmelz kann eingestellt werden.
Sie wurde in den Abendstunden des gestrigen Tages,27.08.2025, wohlbehalten aufgegriffen.
Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die erteilten Hinweise.
