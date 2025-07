Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - Motorradfahrer in Lebensgefahr

Baiersbronn (ots)

Lebensgefährlich verletzt worden ist ein Motorradfahrer durch einen Unfall mit einem Pkw-Fahrer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am Freitagabend gegen 17:30 Uhr ein 63-jähriger Audi-Fahrer die B462 aus Klosterreichenbach kommend in Fahrtrichtung Röt. Auf Höhe der Einmündung zur unteren Ortsstraße beabsichtigte der 63-Jährige nach links in diese einzubiegen. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 22-jährigen Motorradfahrer, welcher zuvor aus entgegenkommender Richtung mit überhöhter Geschwindigkeit zwei vorausfahrende Pkw überholt haben soll. Der Motorradfahrer versuchte noch nach links auszuweichen, touchierte aber die linke Fahrzeugfront des Audis.

Der durch die Kollision lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Sachverständiger wurde zur Aufklärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-550 zu melden.

