POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hochwertige Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Neuenbürg (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Müllfahrzeug hat sich vergangenen Freitag ein Zweiradfahrer verletzt. Der 60-jährige Motorradfahrer befuhr am 04.07.2025 gegen 12:45 Uhr die Straße Eyachtal in Fahrtrichtung L 340. Der in einer Linkskurve entgegenkommende 54-jährige LKW-Lenker fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mittig auf der Fahrbahn, ...

