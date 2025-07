POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Diebstahl aus verschlossenem Fahrzeug

Horb am Neckar (ots) - Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Horb entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es am Freitag gegen 10:20 Uhr in Horb am Neckar zum Zusammenstoß eines 74-jährigen Peugeot-Fahrers und einer 47-jährigen Hyundai-Fahrerin. An der Kreuzung ...

mehr