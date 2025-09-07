POL-Lebach: Mitteilung über verdächtige Ballons
Lebach (ots)
Am Abend des 06.09. erreichten mehrere Mitteilungen über "verdächtige" Ballons / Himmelskörper die Polizeiinspektion Lebach.
Die Beamten konnten schnell herausfinden, dass es sich hierbei um Teilnehmer des "Gordon-Bennet-Cup" handelte. Dieses "Ballonrennen" ist der älteste und prestigeträchtigste Gasballonwettbewerb der Welt, welcher in diesem Jahr in Metz (Frankreich) gestartet wurde. Ziel dieser Veranstaltung ist es, die größtmögliche Distanz vom Startort zurückzulegen.
Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach zu keiner Zeit.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell