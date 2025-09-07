Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Mitteilung über verdächtige Ballons

Lebach (ots)

Am Abend des 06.09. erreichten mehrere Mitteilungen über "verdächtige" Ballons / Himmelskörper die Polizeiinspektion Lebach.

Die Beamten konnten schnell herausfinden, dass es sich hierbei um Teilnehmer des "Gordon-Bennet-Cup" handelte. Dieses "Ballonrennen" ist der älteste und prestigeträchtigste Gasballonwettbewerb der Welt, welcher in diesem Jahr in Metz (Frankreich) gestartet wurde. Ziel dieser Veranstaltung ist es, die größtmögliche Distanz vom Startort zurückzulegen.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach zu keiner Zeit.

