POL-PDLU: E-Scooter entwendet

Schifferstadt (ots)

Unbekannte Täter entwendeten vom 13.09.2025 (12:00 Uhr) auf den 14.09.2025 (18:30) einen am Bahnhof (Bahnhofstraße) abgestellten und verschlossenen E-Scooter der Marke Xiaomi einer 20-jährigen aus Mutterstadt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

