POL-PDLU: E-Scooter entwendet

Frankenthal (ots) - Am 14.09.2025, gegen 10:00 Uhr, kam es in 67227 Frankenthal, in der Schmiedgasse in Höhe der Hausnummer 14 zu einem Trickdiebstahl. Die zwei Täterinnen sind bislang unbekannt. Die 84-Jährige Geschädigte befand sich mit ihrem Rollator samt Handtasche in der Schmiedgasse, als sie von einer 50-60 Jahre alten Frau angesprochen und nach dem Weg zum Bahnhof gefragt wurde. In unmittelbarer Nähe befand ...

