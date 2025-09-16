Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchversuch in KiTa - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.09.2025, 16:30 Uhr bis Montag, 15.09.2025, 07:45 Uhr versuchten unbekannte Täter erfolglos in eine KiTa in der Dr.-Eduard-Orth-Straße einzubrechen.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der KiTa Abenteuerland verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

