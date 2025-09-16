PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchversuch in KiTa - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.09.2025, 16:30 Uhr bis Montag, 15.09.2025, 07:45 Uhr versuchten unbekannte Täter erfolglos in eine KiTa in der Dr.-Eduard-Orth-Straße einzubrechen.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der KiTa Abenteuerland verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

