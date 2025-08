POL-SI: Zwei PKW mit Feuerlöscher besprüht - BMW flüchtig - #polsiwi

Hilchenbach (OT Lützel) (ots) - Am Samstagnachmittag (02.08.2025) sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Eisenstraße in Lützel eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Sie durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten schließlich Gold- und Silberschmuck im Wert von rund 1.000 Euro. In einer weiteren Wohnung ...

