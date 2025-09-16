Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 1,87 Promille - Hocher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit circa 60.000 Euro Sachschaden kam es am Montagmittag (15.09.) gegen 12:00 Uhr in der Neckarstraße. Vermutlich weil er zu viel Alkohol getrunken hatte, stieß ein 78-jähriger Autofahrer zunächst beim Rückwärtsfahren gegen ein geparkten Pkw sowie an eine angrenzende Gartenmauer. Danach setzte er beschleunigt seine Fahrt fort und kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Garage. Hier endete dann die Weiterfahrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden, was auch durch einen anschließenden Test bestätigt wurde - 1,87 Promille. Dem 78-jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

