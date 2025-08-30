Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung während des Vier-Tore-Festes in Neubrandenburg
Neubrandenburg (ots)
Am Freitagabend, des 29.08.2025 wurde dem Polizeipräsidium Neubrandenburg gegen 21:45 Uhr eine Schlägerei auf dem Marktplatz in Neubrandenburg gemeldet.
Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 48-jähriger deutscher Mann von mindestens zwei unbekannten Tatverdächtigen körperlich angegriffen. In der weiteren Folge entwendeten diese das Mobiltelefon des Opfers und entfernten sich vom Tatort.
Der Geschädigte wurde bei dem Angriff verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus verbracht.
Die Kriminalpolizei Neubrandenburg übernimmt die Ermittlungen wegen des Verdachtes des Raubes.
Das Opfer ist polizeilich nicht unbekannt und führte verbotene Gegenstände bei sich. Er muss sich nun wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.
