Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand auf einem Campingplatz in Waren

Waren/Müritz (LK MSE) (ots)

Am Freitagabend, dem 29.08.2025, um 22:17 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Brand eines Sanitärkomplexes auf dem Campingplatz "Ecktannen" in Waren mitgeteilt.

Die eingesetzten Kollegen des Polizeireviers Waren fanden auf dem Campingplatzgelände ein Feuer im Bereich der Herrentoiletten sowie dem angrenzenden Elektrikraum vor.

Die Freiwillige Feuerwehr Waren wurde umgehend alarmiert und war mit 34 Kameraden vor Ort. Obwohl es der Feuerwahr zeitnah gelang, den Brand vollständig zu löschen, wird der entstandene Sachschaden auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wurde durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg angeordnet.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell