Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkenen Autofahrer in Wolgast gestellt

Wolgast (LK VG) (ots)

Am späten Freitagabend, dem 29.08.2025, um 23:06 Uhr führten die Beamten des Polizeireviers Wolgast eine Verkehrskontrolle durch. Ein 35-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW war aufgefallen, weil er erhebliche Probleme beim Einparken hatte. Während der Verkehrskontrolle gab der Fahrer an, Alkohol getrunken zu haben.

Eine anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,43 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Wolgast durchgeführt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.

