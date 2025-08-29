PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer kommt bei Überholmanöver in den Gegenverkehr

Bergen (ots)

Am 28.08.2025 ereignete sich um 19:23 Uhr auf der B96 zwischen den Ortschaften Rambin und Samtens ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 39-jährige Fahrzeugführer eines PKW Mercedes die B96 aus Richtung Bergen kommend in Richtung Stralsund. Während eines Überholvorgangs kam er dabei nach links von seiner Fahrspur ab. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW Mercedes eines 47-jährigen Fahrzeugführers. Der Unfallverursacher schleuderte nach dem Zusammenstoß gegen einen weiteren im Gegenverkehr befindlichen PKW Skoda eines 38-jährigen Fahrzeugführers. Bei dem Zusammenstoß wurden der 39-Jährige Ford-Fahrer, der 47-jährige Mercedes-Fahrer und seine 44-Jährige Beifahrerin sowie der 38-jährige Skoda-Fahrer schwer verletzt. Ein im PKW Mercedes mitgefahrenes 8-jähriges Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000,-EUR. Die Fahrbahn der B96 war für ca. 4,5h voll gesperrt. Alle Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

