Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Containerkomplexes in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 28.08.2025 gegen 18:10 Uhr meldet die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass im Körkwitzer Weg in Ribnitz-Damgarten ein Containerkomplex brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten und der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dierhagen, Klockenhagen, Ribnitz und Damgarten begannen sofort mit den Löscharbeiten. Diese waren mit 60 Kameraden im Einsatz. Das Feuer konnte erfolgreich bekämpft werden. Laut Angaben des Bürgermeisters der Stadt Ribnitz-Damgarten, welcher beim Brand vor Ort war, ist der Containerkomplex Eigentum der Stadt und sei seit mehreren Jahren unbenutzt und unbewohnt. Tier oder Menschen waren zu keinem Zeitpunkt durch den Brand gefährdet. Insgesamt entstand ein Schaden von 55.000 Euro. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

