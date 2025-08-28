PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auto kommt bei Preetz (LK V-R) von Straße ab - Fahrerin schwerverletzt

Barth (ots)

Am Donnerstag, dem 28.08.2025 gegen 17:30 Uhr fuhr eine 60-jährige deutsche Fahrerin eines Citroen die Verbindungsstraße von Preetz nach Krönnevitz. Die aus der Region stammende Frau kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Hierbei verletzte sie sich derart schwer, dass neben dem Notarzt und Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber vor Ort kam und die Verunfallte ins Klinikum nach Greifswald verbrachte. Die Unfallstelle war für die Zwecke der Unfallaufnahme, Bergung des Pkw und Landung des Hubschraubers kurzzeitig vollgesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 11.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

