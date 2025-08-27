Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (LK VR) (ots)

Am 27.08.2025 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Brand einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße in Ribnitz-Damgarten. Durch die Feuerwehren Ribnitz, Damgarten, Klockenhagen sowie Dierhagen konnte ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile sowie Wohnungen verhindert werden. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Brand wurde die Wohnung durch die starke Rauchentwicklung unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt und soll am Folgetag durch den Einsatz eines Brandursachenermittlers geklärt werden.

