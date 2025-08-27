PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 26.08.202, gegen 18:45 Uhr, ereignete sich in Stralsund ein 
Verkehrsunfall.
Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 51-jährige deutsche Fahrer 
eines PKW VW vom Hanse-Dom kommend auf die Linksabbiegerspur des 
Grünhufer Bogens in Richtung Heinrich-Heine-Ring und musste dort an 
der Lichtzeichenanlage halten. Nachdem die für ihn bestimmte Ampel 
auf "Grün" schaltete, bog er ab. Aus bislang ungeklärter Ursache 
missachtete der 65-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Sprinter, 
welcher aus Richtung Heinrich-Heine-Ring kam,  die Vorfahrt des VW 
und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. 
Bei dem Unfall wurde der Fahrer des VW leicht verletzt. Eine 
ärztliche Versorgung war jedoch nicht von Nöten.  
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch 
Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein 
Gesamtsachschaden von ca. 35.000 Euro.
Aufgrund der Fahrzeugbergung und der anschließenden 
Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn erst um 22:45 Uhr wieder 
komplett freigegeben werden.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren