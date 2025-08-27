Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 26.08.202, gegen 18:45 Uhr, ereignete sich in Stralsund ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 51-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW vom Hanse-Dom kommend auf die Linksabbiegerspur des Grünhufer Bogens in Richtung Heinrich-Heine-Ring und musste dort an der Lichtzeichenanlage halten. Nachdem die für ihn bestimmte Ampel auf "Grün" schaltete, bog er ab. Aus bislang ungeklärter Ursache missachtete der 65-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Sprinter, welcher aus Richtung Heinrich-Heine-Ring kam, die Vorfahrt des VW und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des VW leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht von Nöten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 35.000 Euro. Aufgrund der Fahrzeugbergung und der anschließenden Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn erst um 22:45 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell