POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock und der Polizeiinspektion Rostock anlässlich der Spielbegegnung des F.C. Hansa Rostock und des FC Energie Cottbus

Dobbin-Linstow (ots) - Am 09.05.2025 gegen 14:15 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei durch die Leitstelle der Feuerwehr den Hinweis zu einem brennenden Einfamilienhaus im Bereich Dobbin-Linstow. Mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stand der Dachstuhl in kompletter Ausdehnung in Brand. Es befanden sich keine Personen im Objekt. Im Einsatz waren neben den Polizeikräften aus Teterow 67 Kameraden der Feuerwehren Charlottenthal, Kuchelmiß, Krakow am See, ...

