POL-RTK: Haus durchwühlt +++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++ Unfallflucht vor Klinik

Bad Schwalbach (ots)

1. Haus durchwühlt,

Aarbergen-Kettenbach, Triebweg, Festgestellt: Montag, 11.08.2025, 17:45 Uhr

(fh)In den vergangenen Wochen sind Einbrecher in ein Wohnhaus im Aarbergener Ortsteil Kettenbach eingestiegen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt hebelten die Einbrecher im Triebweg die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses auf und durchwühlten anschließend die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde ist bislang noch unklar.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Lorch-Lorchhausen, Bundesstraße 42, Sonntag, 10.08.2025, 13:20 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag wurde ein Motorradfahrer bei Lorch bei einem Unfall schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge befuhren zwei Pkw sowie zwei Motorräder gegen 13:20 Uhr die Bundesstraße 42 in Richtung Kaub. Aus bislang unbekannter Ursache bremste das vorausfahrende Fahrzeug, ein grauer Toyota Yaris, in Höhe Lorchhausen ab und kam zum Stillstand. Der dahinterfahrende Citroën Picasso mit niederländischer Zulassung bremste ebenfalls ab. Der dritte im Bunde, ein 55-Jähriger Motorradfahrer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis versuchte dem bremsenden Citroën auszuweichen, kam dabei jedoch zu Fall und stürzte. Der dahinterfahrende Motorradfahrer fuhr über den Gestürzten und prallte dann gegen den Citroën. Die beiden Motorradfahrer kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Ihre Zweiräder mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Toyota Yaris, welcher als erstes gebremst hatte, verblieb nicht an der Unfallstelle, sondern fuhr davon.

Die Polizei in Rüdesheim nimmt Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zu dem Toyota Yaris unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Unfallflucht vor Klinik,

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Sonntag, 10.08.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag 12.08.2025, 08:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht mögliche Zeuginnen oder Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen Sonntag und Dienstag in Bad Schwalbach zugetragen hat. Im genannten Zeitraum wurde ein Seat Mii, welcher auf dem Parkplatz einer Klinik im Martha-von-Opel-Weg parkte, angefahren und an der vorderen linken Fahrzeugseite ein Schaden von etwa 3.000 Euro verursacht. Im Anschluss an die Kollisionen flüchtete der Verursacher.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

